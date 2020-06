Foot - Liverpool

Klopp est-il devenu meilleur que Guardiola ?

Publié le 7 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, champion d’Europe la saison dernière, se livre aujourd’hui une bataille sans merci avec son homologue de Manchester City, Pep Guardiola. Une rivalité qui est née ces deux dernières années, lorsque Liverpool a recommencé à être très performant en championnat. Mais qui est le meilleur des deux ?

C’est aujourd’hui devenu un duel classique de la Premier League, et à l’échelle européenne. Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec les Reds et rêveur d’un premier titre de Premier League, face à Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, vainqueur de la Premier League pour la deuxième fois consécutive en 2019, et dont l’objectif principal est de remporter la Ligue des Champions avec les Citizens . Deux coachs que tout oppose, du moins en apparence. Ces dernières années, les confrontations directes en Liverpool et Manchester City ont été explosives, et elles promettent de l’être encore pendant quelques années. Mais à l’heure actuelle, qui est le meilleur des deux ?

Le Gegenpressing de Klopp fait des merveilles

L’équipe de Liverpool telle qu’on la connaît a mis du temps à émerger. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2015, l’équipe était alors en perdition totale, loin d’être l’ogre de Premier League qu’il était autrefois. Aujourd’hui, il ne manque plus que deux petites victoires pour que Liverpool retrouve un sacre national dans son championnat, presque 30 ans après le dernier. Au rythme de quelques petites recrues par saison, Liverpool est devenu, en quatre ans, le mastodonte que tout le monde connaît aujourd’hui. Wijnaldum est arrivé en provenance de Newcastle à l’été 2016, Van Dijk de Southampton à l’hiver 2018, Andrew Robertson de Hull City à l’été 2017, ou encore des arrivées comme celles de Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Allison Becker, Fabinho, Naby Keita... Des joueurs en apparence bons dans des clubs moyens, et qui sont aujourd’hui devenus des gros calibres de ce championnat d’Angleterre. Avec son Gegenpressing toujours aussi efficace (un pressing dès la perte de balle, avec une construction du jeu très rapide et un jeu très offensif), Klopp a su s’imposer comme l’un des meilleurs coachs au monde à l’heure actuelle, après avoir galéré du côté de Mayence entre 2001 et 2008, avant de prendre la tête du Borussia Dortmund et de tout fracasser en Allemagne, puis de signer à Liverpool. Une belle trajectoire pour un coach plein de conviction, qui montre que le travail paie toujours tôt ou tard.

Guardiola, Tiki-Taka et éloge du talent pur

De l’autre côté, on retrouve Pep Guardiola. Après une belle carrière de joueur, qui le voit remporter une Ligue des Champions avec le FC Barcelone avec la « Dream Team » de Johan Cruyff, Guardiola a brûlé les étapes, et est propulsé à la tête du FC Barcelone en 2008. Il y restera 4 ans, et produira un jeu similaire au football total de son mentor, Cruyff. Tiki-taka à gogo, et titres à gogo : lors de son passage au Barça, il ne remporte pas moins de 14 Supercoupes d’Europe et Supercoupe d’Espagne). Après quoi, il quitte le Barça, se prend une petite année sabbatique avant de signer en faveur du Bayern Munich en 2013. Après trois ans au Bayern où il a imposé sa philosophie en termes de recrutement et de jeu, et qui voit le Bayern remporter sept titres sous son commandement, il signe à Manchester City en 2016. S’ensuivent des achats multipliés, Guardiola souhaitant avoir un onze de départ très fort, avec tous ses postes doublés en vue d’une potentielle blessure des titulaires indiscutables. Il a su rendre des joueurs assez moyens et capables uniquement de coups d’éclat au départ, complètement exceptionnels aujourd’hui, à l’image de Raheem Sterling, a su sublimer le talent de plus d’un joueur, comme Kevin De Bruyne ou encore Leroy Sané. Aujourd’hui, l’équipe de Guardiola réalise un pressing constant sur son adversaire, aime beaucoup avoir le ballon et faire tourner. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Avez-vous dit football total ?



Cependant, difficile de déterminer qui est le meilleur d’entre eux à l’heure actuelle. Les deux formations évoluent différemment d’un point de vue tactique, et les résultats sont là. Pourtant, un petit avantage pour Jürgen Klopp semble se profiler, en vue de sa carrière d’entraîneur (a d’abord galéré à Mayence avant d’exploser ailleurs, à l’inverse de Guardiola, qui a toujours entraîné de gros clubs avec de gros moyens) et de la saison actuelle. Liverpool est éliminé de la Ligue des Champions après l’avoir remporté la saison dernière, a réalisé la meilleure saison de Premier League de son histoire d’un point de vue comptable (97 points), et pourrait retrouver un sacre en championnat après des années de disette. De son côté, Guardiola enchaîne les échecs en Ligue des Champions, bien que cette saison il soit actuellement en ballottage favorable face au Real Madrid, et pourrait se retrouver à la porte de Manchester City l’été prochain en cas de nouvel échec, alors que les Citizens sont déjà suspendus de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons...