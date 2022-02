Foot - Mercato

Mercato : Chelsea fonce sur un défenseur de Premier League !

Publié le 14 février 2022 à 11h55 par La rédaction mis à jour le 14 février 2022 à 11h58

Avec le probable départ de deux défenseurs au prochain mercato estival, Chelsea doit se renforcer. Pour cela, les dirigeants auraient coché le nom de Çağlar Söyüncü.