Chelsea : Olivier Giroud monte au créneau pour Thiago Silva

Publié le 27 septembre 2020 à 19h57 par Th.B.

Malheureux pour ses débuts avec Chelsea au cours desquels il a offert un but à West Bromwich (3-3), Thiago Silva a reçu le soutien d’Olivier Giroud qui ne s’inquiète pas pour l’ancien du PSG.