Foot - Chelsea

Chelsea : Giroud répond à ses détracteurs !

Publié le 18 novembre 2020 à 8h33 par G.d.S.S. mis à jour le 18 novembre 2020 à 8h35

Auteur d’un doublé décisif mardi soir avec l’équipe de France contre la Suède, Olivier Giroud a une nouvelle fois répondu aux nombreuses critiques dont il fait l’objet.