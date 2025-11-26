«Un truc de fou», Laure Boulleau hallucine en direct !

Ce mercredi soir, outre la rencontre entre le PSG et Tottenham, le choc en Ligue des Champions oppose Arsenal au Bayern Munich. Invaincues dans la compétition, les deux équipes vont donc se disputer la tête du classement. Mais pour les Bavarois, il faudra faire craquer défense étanche des Gunners jusqu’à présent. De quoi faire halluciner Laure Boulleau.
Avec 14 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, le Bayern Munich arrive avec de grosses menaces sur la pelouse d’Arsenal ce mercredi soir. Mais voilà que les Gunners ont peut-être la meilleure des réponses. En effet, jusqu’à présent, sur la scène européenne, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas encaissé le moindre but. Compte tenu de ce contexte, le choc entre Arsenal et le Bayern Munich est donc très attendu…
« Ce qui va m’exciter dans ce match… »
Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau a annoncé la couleur pour ce choc entre les deux équipes en tête de la Ligue des Champions. Et l’ancienne joueuse du PSG est impatiente de voir la défense d’Arsenal en action : « Ce qui va m’exciter dans ce match, c’est aussi de voir comment le Bayern qui marque tant de buts va réussir ou pas marquer face à une des défenses… ».
« J’ai hâte de voir comment ils vont défendre nos amis d’Arsenal"
Rebondissant sur cette statistique de 0 but encaissé par Arsenal, Laure Boulleau a ajouté : « Je ne savais pas cette stat, pas une but en Ligue des Champions. C’est un truc de fou. J’ai hâte de voir comment ils vont défendre nos amis d'Arsenal ».