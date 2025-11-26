«Un truc de fou», Laure Boulleau hallucine en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, outre la rencontre entre le PSG et Tottenham, le choc en Ligue des Champions oppose Arsenal au Bayern Munich. Invaincues dans la compétition, les deux équipes vont donc se disputer la tête du classement. Mais pour les Bavarois, il faudra faire craquer défense étanche des Gunners jusqu’à présent. De quoi faire halluciner Laure Boulleau.

Avec 14 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, le Bayern Munich arrive avec de grosses menaces sur la pelouse d’Arsenal ce mercredi soir. Mais voilà que les Gunners ont peut-être la meilleure des réponses. En effet, jusqu’à présent, sur la scène européenne, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas encaissé le moindre but. Compte tenu de ce contexte, le choc entre Arsenal et le Bayern Munich est donc très attendu…

« Ce qui va m’exciter dans ce match… » Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau a annoncé la couleur pour ce choc entre les deux équipes en tête de la Ligue des Champions. Et l’ancienne joueuse du PSG est impatiente de voir la défense d’Arsenal en action : « Ce qui va m’exciter dans ce match, c’est aussi de voir comment le Bayern qui marque tant de buts va réussir ou pas marquer face à une des défenses… ».