Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Officiel : Un joueur quitte Arsenal !

Publié le 20 janvier 2021 à 14h58 par La rédaction mis à jour le 20 janvier 2021 à 15h03

C’est terminé entre Sokratis et Arsenal. Le défenseur grec, arrivé pour 16M€ en provenance de Dortmund en 2018 n’aura pas su s’imposer au sein de l’effectif londonien. L’ombre de lui-même depuis quelques temps, il a décidé de rompre son contrat à l’amiable avec les Gunners.

Après avoir perdu Mesut Özil sur une rupture de contrat il y a quelques jours, Arsenal perd un nouveau joueur. Sur leur compte Twitter, les Gunners ont officialisé le départ de Sokratis. Le défenseur grec n’était plus que l’ombre de lui-même depuis la saison dernière. Arrivé en provenance de Dortmund pour 16M€ à l’été 2018, il devait former le renouveau de la défense d’un Arsenal qui devait jouer le haut de tableau avec David Luiz. Mais cela a été un échec total. Le joueur de 32 ans a été relégué sur le banc par Mikel Arteta sur ce début d’exercice 2020-2021 au profit de Rob Holding et Gabriel. « L’une des meilleures périodes de ma carrière s’achève aujourd’hui. Cela a été un honneur d’avoir porté le maillot d’Arsenal et j’aimerai remercier tous les entraîneurs, coéquipiers, staff et fans dans le monde pour l’amour et le respect qu’ils m’ont donné. J’ai tout donné pour Arsenal et Arsenal m’a également beaucoup donné. Je vous souhaite à tous la meilleure santé et le succès. Merci » a déclaré Sokratis sur son compte Twitter.