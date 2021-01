Foot - Arsenal

Arsenal : Ces révélations d’Aubameyang sur le retour en forme d’Arsenal

Publié le 17 janvier 2021 à 23h40 par La rédaction

De retour en forme, Arsenal a enchaîné une série de 5 matchs sans défaite, la dernière en date étant le 4-1 à domicile contre Manchester City en League Cup. Un come-back qui s’explique par un investissement maximum de chacun des joueurs de Mikel Arteta, dont Pierre-Emerick Aubameyang, cruellement en méforme depuis le début de la saison.