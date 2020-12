Foot - Arsenal

Arsenal : Mikel Arteta soulagé après la victoire face à Chelsea !

Publié le 26 décembre 2020 à 22h10 par La rédaction mis à jour le 26 décembre 2020 à 22h11

Moribond et en crise de résultats depuis plusieurs semaines, Arsenal s’est imposé ce samedi face à Chelsea (3-1). Une victoire de prestige dans un derby, qui d’après Mikel Arteta pourrait enfin lancer la saison des Gunners.