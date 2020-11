Foot - Arsenal

Arsenal : Mikel Arteta dézingue Nicolas Pépé !

Publié le 22 novembre 2020 à 23h10 par B.C.

Alors que Nicolas Pépé a été expulsé lors de la rencontre opposant Arsenal à Leeds United (0-0), Mikel Arteta n’a pas mâché ses mots en évoquant le carton rouge reçu par son joueur.