Foot - Arsenal - Clash

Arsenal - Clash : Xhaka répond à Evra et Henry !

Publié le 6 février 2021 à 18h50 par La rédaction

Granit Xhaka n'a que modérément apprécié certaines critiques de Thierry Henry et de Patrice Evra sur sa personne, et l'a fait savoir aux anciennes gloires d'Arsenal et de Manchester United.