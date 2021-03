Foot - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund : Critiques, insultes… Thomas Meunier répond à ses détracteurs

Publié le 27 mars 2021 à 23h50 par La rédaction mis à jour le 27 mars 2021 à 23h53

Critiqué parfois très violemment sur les réseaux sociaux, Thomas Meunier a répondu à ses détracteurs, pointant du doigt le cyberharcèlement commis par certaines personnes sur internet.