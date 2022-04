Foot - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund : L'hommage d'Haaland après la disparition de Raiola !

Publié le 30 avril 2022 à 22h29 par Amadou Diawara

Alors que son agent Mino Raiola est décédé ce samedi, Erling Haaland a tenu à lui rendre hommage.

Ce samedi, l'entourage de Mino Raiola a annoncé son décès via un communiqué : « Dans un chagrin infini, nous annonçons le décès du plus bienveillant et merveilleux agent qui ait vécu. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il avait à la table des négociations lorsqu'il fallait défendre nos joueurs » . Alors qu'il était représenté par Mino Raiola, Erling Haaland (Borussia Dortmund) n'a pas manqué de lui adresser un message sur les réseaux sociaux. « Le meilleur » , a-t-il écrit en légende d'une photo de son ex-agent et lui.