Foot - Bayern Muncih

Bayern Munich : Benjamin Pavard raconte son confinement

Publié le 4 avril 2020 à 15h40 par La rédaction

Confiné dans sa maison à Munich, Benjamin Pavard est seul chez lui. Entre son anniversaire et ses séances de sport, le défenseur du Bayern Munich a dévoilé quelques informations sur son confinement.