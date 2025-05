«Ribéry m’a détruit», l’incroyable révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Bayern Munich, Franck Ribéry a formé un duo de dynamiteurs de défenses adverses ave Arjen Robben. Sur son couloir gauche en Bundesliga ou en Ligue des champions, Ribéry en a étourdi plus d'un. Et Micah Richards en a témoigné dans les médias anglais dernièrement.

Franck Ribéry a acquis le surnom de Kaiser Franck pendant ses douze saisons au Bayern Munich. Au cours de cette période, l'ex-international français s'est bâti une réputation de légende en Bavière avec une saison pleine et un sacre en Ligue des champions en 2013, année où il pensait remporter le Ballon d'or qui a finalement terminé entre les mains de Cristiano Ronaldo.

«Il a su après que je jouais et ne savait même pas qui j’étais»

Dribbleur hors pair sur son aile gauche, Franck Ribéry a laissé quelques cartes de visite aux défenseurs adversaires. C'est notamment le cas de Micah Richards, ex-latéral droit de Manchester City qui s'est remémoré une sale soirée de phase de poules de Ligue des champions contre le Bayern le 27 septembre 2011 (2-0). « Je crois que c’était Ribéry qui avait demandé à Nasri : « Où est (Pablo) Zabaleta ? ». Il a dit : « Je vais le détruire aujourd’hui ». Et il a su après que je jouais et ne savait même pas qui j’étais. Il a dû demander à Nasri : « Est-ce qu’il est bon ? ». Nasri a dit : « Il est rapide et costaud alors fais gaffe ».

«Il m’a démoli»

« Mais pendant le match, il m’a démoli. Mais je n’ai eu aucune aide de David Silva, aucune. Il ne voulait pas faire le repli défensif. C’est pour ça que j’adorais jouer avec James Milner parce qu’il m’aidait tellement ». a conclu Micah Richards à la BBC. Franck Ribéry n'avait pas fait dans le détail.