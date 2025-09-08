Mbappé au PSG : Le transfert qui a failli capoter !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un an après avoir recruté Renato Sanches au terme de la victoire du Portugal à l'Euro, le Bayern Munich a tenté d'attirer une autre étoile montante du football européen en la personne de Kylian Mbappé pendant le mercato estival de 2017. Un échec révélé par le principal intéressé en interview avec un média allemand. Pour le bonheur du PSG, à l'époque.

A la toute fin du mercato d'été 2017, Kylian Mbappé quittait l'AS Monaco afin de s'engager en faveur du PSG. Et ce, par le biais d'un prêt avec option d'achat obligatoire à 180M€ convenu entre les deux directions. A l'époque, le néo-international français obtenait donc ce qu'il voulait alors que l'ASM s'était initialement mis d'accord avec le Real Madrid. Un transfert refusé par le clan Mbappé, ne souhaitant pas brûler les étapes.

«Le Bayern m'a contacté» Le PSG a finalement raflé la mise. Toutefois, au moins quatre clubs allemands auraient démarché les parties concernées avant l'officialisation de cette opération pour que l'actuel champion du monde signe chez eux. « De nombreux clubs m'ont contacté. Le Bayern m'a contacté quand j'étais encore assez jeune et que je pouvais quitter Monaco. Dortmund m'a également contacté. Et le RB Leipzig. Et ce ne sont que les trois clubs dont je me souviens. Il y en avait peut-être d'autres, mais je ne m'en souviens pas ». a reconnu Mbappé au cours d'une entrevue avec Sport BILD.