Mbappé au PSG : Le transfert qui a failli capoter !

Un an après avoir recruté Renato Sanches au terme de la victoire du Portugal à l'Euro, le Bayern Munich a tenté d'attirer une autre étoile montante du football européen en la personne de Kylian Mbappé pendant le mercato estival de 2017. Un échec révélé par le principal intéressé en interview avec un média allemand. Pour le bonheur du PSG, à l'époque.
A la toute fin du mercato d'été 2017, Kylian Mbappé quittait l'AS Monaco afin de s'engager en faveur du PSG. Et ce, par le biais d'un prêt avec option d'achat obligatoire à 180M€ convenu entre les deux directions. A l'époque, le néo-international français obtenait donc ce qu'il voulait alors que l'ASM s'était initialement mis d'accord avec le Real Madrid. Un transfert refusé par le clan Mbappé, ne souhaitant pas brûler les étapes.
«Le Bayern m'a contacté»
Le PSG a finalement raflé la mise. Toutefois, au moins quatre clubs allemands auraient démarché les parties concernées avant l'officialisation de cette opération pour que l'actuel champion du monde signe chez eux. « De nombreux clubs m'ont contacté. Le Bayern m'a contacté quand j'étais encore assez jeune et que je pouvais quitter Monaco. Dortmund m'a également contacté. Et le RB Leipzig. Et ce ne sont que les trois clubs dont je me souviens. Il y en avait peut-être d'autres, mais je ne m'en souviens pas ». a reconnu Mbappé au cours d'une entrevue avec Sport BILD.
«Tout le monde me sollicite, mais c'est un peu trop tard»
Lors de la promotion de sa ligne de casques audio chez Loewe, Kylian Mbappé a entre autres assuré que bien plus de clubs le démarcheraient à présent. « Maintenant, tout le monde me sollicite, mais c'est un peu trop tard. (rires) ». Trop tard, le capitaine de l'équipe de France a trouvé son chez lui à Madrid avec le Real. Le message est clair, pas de déménagement dans l'immédiat pour Mbappé.