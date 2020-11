Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Lewandowski s'enflamme pour la victoire contre le PSG

Publié le 11 novembre 2020 à 21h50 par La rédaction

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière en dominant la finale contre le PSG (1-0), Robert Lewandowski est revenu sur la joie qu'il avait ressentie à l'issue du match.