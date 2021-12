Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : L'énorme aveu de Lewandowski sur le Ballon d'Or !

Publié le 12 décembre 2021 à 23h12 par A.D.

Malgré sa saison exceptionnelle, Robert Lewandowski a fini deuxième au classement du Ballon d'Or, derrière Lionel Messi. Alors qu'il vient de remporter le prix de joueur d'or, le buteur du Bayern n'a toujours pas digéré son échec face à La Pulga.