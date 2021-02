Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : L'incroyable défi lancé par Pep Guardiola...

Publié le 12 février 2021

Et si les deux seules équipes à avoir réussi à empocher six titres sur une seule et même saison s'affrontaient pour se départager ? Tel est le défi surréaliste proposé par Pep Guardiola au Bayern Munich, champion du monde des clubs.