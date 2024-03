Algérie : Fiasco à la CAN 2024, c'est la révolution !

Amadou Diawara

Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie est sortie dès le premier tour. Après ce fiasco, Djamel Belmadi a quitté ses fonctions de sélectionneur. Pour pallier son départ, les Fennecs ont fait appel à Vladimir Petkovic, qui a décidé de lancer une véritable révolution dans son effectif.

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, qui était organisée en Côte d'Ivoire, l'Algérie est passée totalement à côté de sa compétition. Si les Fennecs ont hérité d'un tirage au sort largement abordable, ils n'ont pas du tout honoré leur statut. En effet, l'Algérie a terminé à la quatrième et dernière place du groupe D, derrière l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Alors que ses hommes n'ont pas validé leur ticket pour la phase à éliminations directes de la CAN, Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur. Et à en croire Walid Acherchour, membre de « Génération After » sur RMC , l'Algérie doit révolutionner son groupe de joueurs en plus de son staff technique pour se relancer.

Algérie : Petkovic remplace Belmadi

« S'il faut renouveler totalement l'équipe d'Algérie pour qu'elle retrouve les sommets ? Renouveler totalement, je ne sais pas, mais il faut opérer une fin de cycle. Il faudra voir les choix avec le nouveau sélectionneur. Il y a des jeunes joueurs qui viennent d'arriver et qui peuvent apporter. Il n'y aura pas un reset à 100%, mais il y a 10 nouveaux joueurs qui sont arrivés dans cette compétition. Il va falloir impulser quelque chose de nouveau », a jugé Walid Acherchour lors d'un entretien pour Le 10 Sport. Et le journaliste français a été entendu par le successeur de Djamel Belmadi, Vladimir Petkovic.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بالتربص التحضيري لدورة الفيفا الدولية (FIFA Series) الجزائر 2024#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿| #FIFAseries pic.twitter.com/Brwbbw8nTF — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 15, 2024

Petkovic snobe Mahrez, Slimani, Feghouli...