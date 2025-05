Adrien Rabiot fait halluciner le vestiaire de l’OM

Alexis Brunet

Cette saison, l’OM n’a pas réussi à glisser un joueur au sein de l’équipe type de la Ligue 1. Pourtant, pour beaucoup, cela n’est pas compréhensible. En effet, les supporters marseillais estiment qu’Adrien Rabiot avait sa place. Un avis partagé par Amine Gouiri, qui a affirmé que son coéquipier était celui qui l’avait le plus impressionné cette saison.

Encore une fois, le PSG a prouvé cette saison qu’il était intouchable en Ligue 1. Le club de la capitale a fini la saison avec 84 points, soit 19 de plus que son dauphin l’OM. Les Parisiens sont nombreux à avoir brillé individuellement, au point d’être omniprésents au sein de l’équipe type de la saison.

Neuf Parisiens dans l’équipe type

La dominance du PSG sur la Ligue 1 se voit à travers l’équipe type de la saison. Les Parisiens occupent neuf des onze places et seulement Rayan Cherki et Lucas Chevalier ont réussi à se frayer une place parmi les joueurs de la capitale. Aucun Marseillais n’a donc été couronné.

Gouiri a été impressionné par Rabiot

Malgré sa deuxième place en championnat, l’OM n’a donc pas réussi à glisser un de ses joueurs au sein de l’équipe type. Une hérésie pour certains, qui affirment qu’Adrien Rabiot aurait dû occuper une des places au milieu de terrain. D’ailleurs, selon Amine Gouiri, son coéquipier est tout simplement celui qui l’a le plus impressionné en Ligue 1. « Le joueur qui m'a le plus impressionné ? Si je dois en sortir un, je dirais Adrien Rabiot en dehors ou sur le terrain. Ce qu'il apporte offensivement et défensivement, c'est un vrai joueur d'équipe. Je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. On sait tous et on connaît tous sa qualité. Il est en équipe de France et il est titulaire », a déclaré le buteur marseillais auprès de beIN SPORTS. Reste à voir si cela permettra d’atténuer la déception de l’ancien joueur de la Juventus de Turin.