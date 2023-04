Deux hommes font trembler le Real Madrid

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Manchester City a écrasé sur sa pelouse, mercredi dernier, le leader Arsenal sur le score de (4-1) grâce à son duo infernal Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Les deux hommes forment le meilleur duo de Premier League cette saison et la défense du Real Madrid devra s'en méfier le 8 mai prochain. Alexandre Ruiz nous parle des chiffres réalisés cette saison par les deux hommes providentiels des Citizens.

Lors du match face à Arsenal disputé à l'Etihad Stadium et remporté brillamment (4-1),les fans de la balle ronde ont eu droit à un joli spectacle de Kevin De Bruyne et d'Erling Haaland. Le Belge a signé deux buts et deux décisives dont une pour son acolyte Erling Haaland. De son côté, le Norvégien a délivré une passe décisive et inscrit un but en fin de rencontre pour boucler le spectacle (4-1). Les deux hommes font trembler les défenses adverses et leur connexion fluide leur permet de se positionner comme le meilleur duo de Premier League cette saison avec 10 buts inscrits, 8 buts inscrits par Haaland et 2 par Kevin De Bruyne dont 8 passes décisives délivrées : "Erling (Haaland) est une menace incroyable. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux 9, c'était complètement différent, mais la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling est extraordinaire et on a essayé de l'utiliser autant que possible." a indiqué Pep Guardiola au micro de BT SPORT.

Haaland, le renard des surfaces par définition

C'est un véritable chasseur de buts, Erling Haaland ne laisse pas le temps aux défenseurs de réagir. Avant la réception du ballon le Norvégien sait déjà où la placer pour faire trembler la cage adverse. En effet, 85% de ses buts sont inscrits en une touche de balle, aucun attaquant ne fait mieux aujourd'hui le dernier en date était Mohamed Salah lors de la saison 2021-2022 mais l'Egyptien est loin avec ses 57%. Avec De Bruyne et Haaland ajoutant à cela la productivité de joueurs comme Mahrez et Grealish, Manchester City pourrait peut-être réaliser le triplé tant rêvé, cette saison, en remportant la Premier League, la FA Cup ainsi que sa première Ligue des champions.