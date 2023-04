Liga : La statistique folle d'un Barça aux portes du titre

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le FC Barcelone s'est imposé, dimanche soir, sur sa pelouse face à l'Atlético Madrid par la petite des marges (1-0). Les Blaugrana ont assuré le nécessaire et se rapproche désormais du titre à 8 journées du terme. Alexandre Ruiz et Albert Masnou reviennent sur cette rencontre sur Fair Play.

Grâce à but signé Ferran Torres, peu de temps avant la fin de la première mi-temps (44'min), le Barça s'est imposé face à l'Atlético Madrid (1-0) et empoche 3 points importants qui rapprochent les hommes de Xavi Hernandez de plus en plus du titre de champions d'Espagne. Le Real Madrid, malgré sa belle victoire face au Celta Vigo (2-0) est loin derrière son rival éternel, le FC Barcelone, 9 points séparent les deux équipes au classement de la Liga et une surprise de dernière minute semble loin de se produire. La défense du Barça peut encore se féliciter de n'avoir encaissé le moindre but depuis 4 matchs en championnat. En attaque, Robert Lewandowski n'arrive toujours pas à retrouver le chemin des filets. Le Polonais est muet depuis 5 matchs mais peut quand même se consoler car il est toujours meilleur buteur du championnat avec 17 pions. Pour autant, il ne devrait pas dormir sur ses lauriers car derrière, Karim Benzema, n'est qu'à 3 unités de l'égaler.

Retour réussi de Griezmann au Camp Nou

Antoine Griezmann faisait, de nouveau, dimanche, son retour dans son ancien chez-lui. L'attaquant de 32 ans a rendu une belle copie à la fin du match, 2 tirs cadrés, 43 ballons touchés et 83% de passes réussies. Il a été le meilleur élément des Colchoneros face au FC Barcelone avec à la clé un tir qui a fini sur la barre transversale en début de partie. Griezmann retrouve peu à peu son niveau d'antan après un passage mitigé au Barça. C'est même Diego Simeone qui l'a affirmé en conférence de presse d'avant-match face au Barça : "On a souffert de ses absences pendant une bonne partie de la saison dernière, parce qu’il n’avait pas réussi à retrouver son niveau, et idem sur la première partie de cette saison… Mais maintenant, il va bien. La progression de Griezmann est extraordinaire. C’est un garçon noble, un joueur d’équipe, et quand lui se sent bien, on joue un football différent".