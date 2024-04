Tour de France : Qui pour empêcher le doublé Giro-Tour de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il y a quelques semaines, son pari d’un doublé Giro-Tour apparaissait totalement improbable, d’autant que la concurrence pour le Tour de France s’annonçait dantesque avec le trio Vingegaard-Roglic-Evenepoel, on ne voit pas aujourd’hui qui pourrait réellement contrarier les plans de Tadej Pogacar. Analyse.

La terrible chute intervenue lors du dernier Tour du Pays Basque a totalement rebattu les cartes en vue du Tour de France. Tadej Pogacar, qui a émis l’ambition folle de tenter un doublé Giro-Tour cette saison, apparaît aujourd’hui dans une position très favorable pour y parvenir.

Pogacar au-dessus de ses adversaires au Giro

Au Tour d’Italie, où il arrivera avec un maximum de fraîcheur et une confiance très forte après son début de saison exceptionnel, le Slovène n’aura aucun véritable adversaire. Si la Bora-Hansgrohe doit théoriquement aligner l’ancien vainqueur Jay Hindley comme leader, ce dernier a affiché sur le Tour de France ses limites face à des adversaires comme Pogacar. Geraint Thomas, le leader d’Ineos, est certes revenu à un bon niveau, lui qui a terminé deuxième du Giro l’an dernier derrière Roglic, mais en haute montagne, à bientôt 38 ans, il ne pourra garder la roue de Pogacar. La Visma-Lease A Bike apparaît comme le concurrent le plus sérieux. Mais le trio qu’elle envisageait pour contrer le Slovène, avec Wout Van Aert, Wilco Keldermann et le grand espoir Cian Uijtdebroeks, est déjà sérieusement amoindri avec la lourde blessure de Van Aert.

Au Tour de France, seul Roglic, et encore…