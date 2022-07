Tour de France

Tour de France : Les 5 plus belles victoires françaises un 14 juillet

Publié le 14 juillet 2022 à 11h35 par Alexandre Higounet

Le 14 juillet est toujours un jour spécial pour les coureurs français. Il a souvent été le terrain de grands exploits des champions tricolores. Le10sport.com replonge dans les livres d’histoire et raconte cinq des plus belles victoires françaises un 14 juillet, parmi lesquelles on trouve les noms de Laurent Jalabert et de Richard Virenque.

1989

En 1989, année du bicentenaire de la Révolution, le 14 juillet était attendu par l’ensemble des coureurs français. Surtout que le Tour de France arrivait à Marseille ce jour-là, idéal pour faire retentir « La Marseillaise ». Le profil de l’étape se prêtait à de très grandes offensives, avec un parcours très vallonné dans le final.



Triplé français à Marseille



Ils furent trois tricolores à partir dans le bon coup, Vincent Barteau, Martial Gayant et Jean-Claude Colotti. Au terme d’un final échevelé, les trois français se dégagèrent du groupe pour s’expliquer dans la dernière montée. C’est Vincent Barteau, le revenant, qui s’envola pour lever les bras à Marseille, cinq ans après son grand Tour de France 1984, où il passa une dizaine de jours en jaune. Au final, les trois français finirent sur le podium de l’étape, avec Martial Gayant deuxième et Jean-Claude Colotti troisième.

1995

En 1995, le Tour connût un nouveau moment d’anthologie le 14 juillet, entre les Alpes et les Pyrénées, avec l’échappée fleuve de Laurent Jalabert sur les routes surchauffées et très vallonnée en direction de Mende.



Exploit dantesque de Jalabert



Au terme d’une étape dantesque, au cours de laquelle son coéquipier Melchior Mauri fit un travail remarquable, Laurent Jalabert, maillot vert sur le dos, réalisa un authentique exploit en accomplissant ce raid improbable pour décrocher ses quatre compagnons d’échappée dans la montée de Mende et lever les bras sur l’aérodrome. Et inscrire son nom dans la légende du Tour. Jalabert arriva avec plus de 5 minutes d’avance sur les grands leaders, pour se retrouver troisième au général. Du tableau noir.

1997

Nouvel exploit français en ce 14 juillet 1997, avec cette fois un coureur maillot de champion de monde sur le dos ! En effet, c’est Laurent Brochard qui réalisa l’exploit cette année, au cours d’une terrible étape Pyrénéenne via les cols du Soulor, du Tourmalet, d’Aspin et d’Azet. Décroché par le trio Ulrich-Virenque-Pantani, Brochard revint sur eux dans la descente d’Azet, et attaqua aussitôt pour aller chercher la victoire en bas à Loudenvielle, pour l’un des grands exploits de sa carrière.

Tour de France : Nouveau maillot jaune, Vingegaard envoie un énorme message à Pogaçar https://t.co/MvDwgNTxPL pic.twitter.com/Lk00qambEc — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

2004

Pour son dernier Tour de France, Richard Virenque s’offrit un authentique exploit le jour du 14 juillet, jour de traversée du Massif Central, avec de nombreux cols au programme.



Le dernier baroud de Virenque



Parti dès le départ dans un groupe d’échappées, le grimpeur français éparpilla rapidement ses adversaires pour s’envoler dans un raid solitaire de légende. Sans faiblir, il rallia l’arrivée à Saint-Flour pour franchir la ligne plus de 5 minutes avant le groupe des leaders et marquer des points précieux dans la conquête de son septième maillot à pois. Indomptable Richard !

2017

Après avoir manqué de peu la victoire quelques jours auparavant à Chambéry, Barguil repartit à l’offensive en ce 14 juillet 2017, en compagnie de trois géants du Tour de France, Nairo Quintana, Alberto Contador et Mikel Landa. Après une bataille de haute volée, le coureur français l’emporta au sprint à Foix devant Quintana et Contador. Christopher Froome, leader de la course, arriva lui à 1 minute 48.