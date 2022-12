Tour de France : Le clan Pinot prévient Pogacar et Evenepoel

Arnaud De Kanel

Les formations préparent déjà la saison 2023. Au centre des discussions comme chaque année, le Tour de France, plus prestigieuse course du monde. Marc Madiot, le patron de Thibaut Pinot chez Groupama-FDJ, en a profité pour dévoiler les ambitions de ses coureurs. S'il reconnait la supériorité de Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, il compte sur le destin pour faire basculer les choses.

Thibaut Pinot disputera le Giro l'année prochaine et il y affiche de grands objectifs. La Groupama-FDJ devrait faire sans lui sur le Tour de France mais elle pourra compter sur David Gaudu. Le Petit Prince de Bretagne s'est rapproché des meilleurs sur le Grande Boucle cette année. Trop friable sur l'exercice chronométré, il avait perdu tout espoir de lever les bras sur les Champs-Elysées. En 2023, le nouveau champion du monde Remco Evenepoel pourrait faire son apparition sur les routes du Tour, lui le grand spécialiste du chrono. Revanchard, Tadej Pogacar sera également présent. Marc Madiot veut malgré tout se mettre à rêver d'une victoire finale.

Cyclisme : Thibaut Pinot prépare du lourd en 2023 https://t.co/n7tbK3nOXj pic.twitter.com/6fqrxWUF9v — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

«On ne s'interdit rien»

« Comment battre Pogacar et Evenepoel ? Pff… Le boulot. Il faut travailler et croire en ce qu'on fait. Rien n'est impossible dans le sport Certains partent avec un peu plus d'atouts dans leur jeu mais quand on en a moins, il faut utiliser ses cartes le mieux possible. On n'est pas dans les favoris du Tour mais la vie réserve parfois des surprises. On ne s'interdit rien » a lâché Marc Madiot dans des propos rapportés par Eurosport .

«Je suis très content de mon effectif»