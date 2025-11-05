Marion Rousse : Séparation confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une annonce historique que Marion Rousse a récemment confirmé. Pour la première fois, le Tour de France Femmes sera totalement dissocié de son homologue masculin puisque les deux épreuves seront séparées de quelques jours. Une séparation qui fait le bonheur de la compagne de Julian Alaphilippe qui se réjouit pour le cyclisme féminin.

Depuis son retour en 2022, le Tour de France Femmes débutait le week-end de l'arrivée de l'édition masculine. Une façon d'assurer une transition et de permettre à la Grande Boucle féminine de surfer sur la dynamique et la notoriété de son homologue masculin. Cependant, en 2026, pour la première fois, les deux Tours de France seront complétement séparés. Le peloton féminin partira cinq jours après celui des hommes, ce qui réjouit Marion Rousse, particulièrement satisfaite de voir le cyclisme féminin s'émanciper.

Séparation des Tours Hommes et Femmes, c'est historique « On partira cinq jours après depuis la Suisse. On avait besoin, pour les premières années, d’être dans la roue de notre grand frère parce qu’il n’y avait pas de meilleure vitrine pour nous. Mais avec le succès qu’on a connu, en termes d'audience, de spectateurs au bord des routes, on se dit qu’on peut, que les gens seront au rendez-vous, même cinq jours après. En plus, on n’était plus capables d’assumer deux aussi gros événements qui partaient le même jour », confiait la directrice du Tour de France Femmes ces derniers jours au micro de RMC avant d'évoquer plus en détails le parcours de l'édition 2026.