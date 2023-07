Marion Rousse, l’annonce historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la deuxième année de suite, le Tour de France Femmes a débuté le même jour que la dernière étape pour les Hommes. Avec de nombreux changements sur le parcours qui ne passera pas par les Champs-Elysées, ni par la Super Planche des Belles Filles. Néanmoins, Marion Rousse se réjouit de la dimension prise par la Grande Boucle féminine.

La saison dernière, ASO a décidé de relancer le Tour de France Femmes avec à sa tête Marion Rousse. Présidente de la Grande Boucle féminine, elle est à l'origine de la réussite de la précédente édition, très suivie à la télévisions. C'est notamment du à un parcours qui a vu les coureuses emprunter des mythes de l'histoire du cyclisme à l'image du passage sur les Champs-Elysées ou de l'arrivée sur la Super Planche des Belles Filles. Pour la seconde édition du Tour de France Femmes, qui s'est élancée dimanche de Clermont, c'est le mythique col du Tourmalet qui sera notamment au programme durant la semaine de compétition. Marion Rousse a d'ailleurs évoqué les principaux changements de cette année.

Tour de France : Marion Rousse lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/tS696i9lFq pic.twitter.com/gkszMd4Lj1 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Marion Rousse présente les changements du Tour de France Femmes

« On gardera vraiment les codes du Tour : la course en elle-même et les infrastructures comme la caravane. C'est important pour le développement du cyclisme féminin et l'arrivée de nouveaux sponsors. Cette année, on a ajouté de la haute montagne avec l’arrivée au col du Tourmalet le 29 juillet. Et le lendemain, on terminera ce Tour par un contre-la-montre à Pau, une autre nouveauté », assure-t-elle dans une interview accordée à Télé-Loisirs avant de poursuivre.

«Il a été pensé pour ancrer l'épreuve un peu plus dans l’histoire»