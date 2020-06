Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Cette mise au point sur les objectifs de Romain Bardet

Publié le 18 juin 2020 à 18h35 par T.M.

Dernièrement, Romain Bardet faisait savoir qu’il ne devrait pas se concentrer sur le classement général du prochain Tour de France. Un objectif sur lequel est revenu Julien Jurdie, directeur sportif de l’équipe AG2R-La Mondiale.

Cette année, Romain Bardet ne viendra pas sur le Tour de France avec l’objectif de jouer le maillot jaune et le classement général. Déjà arrivé à 2 reprises sur le podium de la Grande Boucle, la star de l’équipe AG2R-La Mondiale a d’autres priorités. La natif de Brioude expliquait, en effet, dernièrement : « Le schéma que j’avais m’a bien évidemment permis de faire deux podiums sur le Tour. Mais cela n’a pas fait ses preuves en 2019. Je serai plus attaquant. Je ne serai pas focalisé sur le classement général. Je vais y arriver sans pression ». Objectif donc les victoires d’étape pour Bardet ?

« Le classement général ne sera pas abandonné au départ du Tour »