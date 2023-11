Cyclisme - Tour : Alaphilippe-Evenepoel, la fronde s’organise

Alexandre Higounet

Plus le temps passe, plus la stratégie du « Tout Evenepoel » mise en place par la Soudal-Quickstep en vue du Tour de France pour satisfaire son champion belge apparaît difficile à tenir. Après qu’elle ait probablement été à l’origine du coup de froid mis sur Alaphilippe au printemps, voilà qu’un grand coureur de l’équipe a manifesté son incompréhension…

La stratégie du « Tout Evenepoel » mise en place en vue du Tour de France par Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, quand bien même il l’a déjà largement modérée ces dernières semaines, continue de susciter des remous au sein de l’équipe belge, s’avérant de plus en plus comme une impasse.

Alaphilippe n’est pas la seule « victime »

Après avoir probablement été à l’origine du coup de froid jeté l’an dernier sur Alaphilippe, Lefévère ayant critiqué le manque de résultats du Français en rapport de son salaire alors qu’il était mis sous pression par le clan Evenepoel pour bâtir une équipe autour du champion belge pour le Tour et que ce dernier n’avait pas l’air emballé à l’idée qu’Alaphilippe en fasse partie, comme tend à le confirmer sa déclaration à la signature de Mikel Landa (Evenepoel avait « omis » de citer le double champion du monde parmi les coureurs susceptibles de l’aider dans sa quête du maillot jaune, ce qui apparaît surprenant compte tenu du statut du champion tricolore), cette stratégie a provoqué une réaction au sein de l’équipe…

« J’ai l’intention d’avoir une bonne conversation avec Patrick et Remco »