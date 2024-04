Cyclisme : Panique générale avant le Tour de France !

Arnaud De Kanel

Un vent de panique souffle sur le peloton depuis plusieurs jours. Jeudi, lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, tous trois candidats à la victoire finale sur le Tour de France, ont chuté lourdement au même moment avec d'autres coureurs. Le pire a été évité mais le bilan reste très lourd.

C'est une véritable hécatombe. Depuis le début de la saison, on constate une nette augmentation des chutes et les leaders n'y échappent pas. Après Wout Van Aert ou encore Mads Pedersen, Primoz Roglic, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard sont allés au tapis jeudi sur le Tour du Pays Basque. A quelques semaines du début du Tour de France, c'est la panique générale chez les équipes.



Les favoris du Tour chutent lourdement

Les images font froid dans le dos. Lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel sont partis à la faute au même endroit, au même moment. Il est pourtant très rare de voir autant de leaders impliqués dans une chute. Déjà tombé la veille, le Slovène ne souffre que de simples éraflures tandis que le Belge s'est fracturé l'omoplate et la clavicule et que le Danois s'est fracturé la clavicule et plusieurs côtes mais aussi d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire. Le double vainqueur sortant du Tour de France est donc très incertain pour défendre son titre mais à ce rythme, il n'y aura pas grand monde. Mardi, c'est David Gaudu qui était contraint à l'abandon à cause d'une blessure à la main droite avant que Mikel Landa ne vienne également se fracturer la clavicule jeudi.

Pogacar passe entre les gouttes

Pour le moment, les grands gagnants de ces nombreuses chutes se nomment Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. Déjà en grande forme, les deux coureurs ont en plus de cela l'avantage d'être épargné par la malchance puisqu'ils n'ont pas connu de grosse chute en 2024.