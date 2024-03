Cyclisme : « Si on offre à Lenny Martinez 50% de plus... »

Alexandre Higounet

Alors qu’il affirme de nouveau son statut au plus haut niveau à l’occasion du Tour de Catalogne, Lenny Martinez, dont le contrat se termine en fin de saison, quittera-t-il la Groupama-FDJ alors qu’il est déjà contacté par plusieurs grandes formations du peloton international ? A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard livre son analyse.

Le début de saison de Lenny Martinez, le grand espoir du cyclisme français, suscite de nombreuses convoitises parmi les grandes équipes du peloton international, et ce d’autant que le jeune grimpeur de la Groupama-FDJ arrive au terme de son contrat en fin de saison. Encore aujourd’hui au Tour de Catalogne, au contact des meilleurs mondiaux, Lenny Martinez démontre qu’il a l’étoffe pour devenir un prétendant aux Grands Tours.

Alaphilippe : Son retour au top ? La preuve qui ne trompe pas https://t.co/VeY2jJtSRr pic.twitter.com/FpaXknSspK — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Lenny Martinez confirme encore au Tour de Catalogne

Quatrième au général après deux grosses étapes de montagne, le jeune Français pouvait d’ailleurs exprimer sa satisfaction hier au micro d’ Eurosport , dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était 3 cols de 45 minutes à fond, surtout le dernier. J'ai essayé de bien gérer mon effort pour garder ma place au général et voir à la fin si je peux en gagner... et j'en gagne une, donc c'est plutôt une bonne journée. Tout le peloton a subi le tempo des UAE Team Emirates et des Visma | Lease a Bike, ça a bien écrémé. Puis dans la dernière ascension il fallait voir comment allaient les jambes et ça répondait plutôt pas mal. Je me sentais mieux que dans le premier col ».

« Soit tu as des pétrodollars, soit tu n’en as pas »