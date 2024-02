Cyclisme - Tour : Le leadership de Pogacar remis en question ?

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol AS en milieu de semaine, Joxean Matxin, le directeur sportif de l’équipe UAE, a tenu à réaffirmer la position de leader unique de Tadej Pogacar sur le Tour de France. Pourquoi a-t-il senti le besoin de marteler ce message ? Décryptage.

En milieu de semaine, à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol AS , Joxean Matxin, le directeur sportif de l’équipe UAE a fait passer un message très clair au sujet de la tentative de doublé Giro-Tour de Tadej Pogacar : d’une part, le champion slovène s’aligne sur les deux courses avec la véritable attention de les gagner, ce qui vise à balayer l’idée qu’il anticipe une nouvelle défaite au Tour de France face à Vingegaard et s’aligne au Giro pour sécuriser une victoire dans un Grand Tour. D’autre part, il sera le leader absolu sur la Grande Boucle quand bien même l’équipe UAE a sélectionné une équipe avec cinq candidats potentiels au maillot jaune (outre Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Joao Almeida, Adam Yates et Pavel Sivakov).

Cyclisme : Triplé Giro-Tour-Vuelta pour Pogacar ? https://t.co/71kQb9kmEN pic.twitter.com/DArY8mrdYs — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« Tadej est une garantie absolue pour le Tour »

Joxean Matxin a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclingnews.com : « Il fera encore mieux que l’an dernier, j’en suis convaincu. Il ne va pas courir tant que cela avant d’aller en Italie et il prendra le départ du Tour avec 31 jours de course. Tadej est notre unique leader pour tous ses mérites. Nous savons qu’il est une garantie absolue pour le Tour, quand bien même il dispute aussi le Giro cette année ».

Pourquoi a-t-il tenu à réaffirmer le leadership de Pogacar sur le Tour ?

Ces mots ne sont pas sans laisser quelques questions en suspens : s’il apparaît logique que le directeur sportif des UAE martèle l’idée que Pogacar est en mesure de réaliser le doublé, le fait qu’il précise que le Slovène sera leader unique sur le Tour apparaît plus surprenant. Tout l’intérêt d’aligner une équipe à cinq leaders potentiel est bien de maintenir un flou dans l’esprit de Vingegaard et de la team Visma-Lease A Bike afin de la forcer à courir derrière tout le monde. Pourquoi alors réaffirmer Pogacar comme leader unique ? La première explication serait que dans l’esprit du directeur sportif d’UAE, cela ne change rien au final. Quand bien même Pogacar est annoncé leader, il estime que l’équipe hollandaise ne pourra se permettre de laisser des coureurs comme Adam Yates ou Joao Almeida prendre du champ en fonction des circonstances de course, et qu’elle considérera donc malgré tout que la menace est multiple. La seconde serait plus liée à des raisons internes. En affirmant Pogacar comme leader unique, l’équipe UAE pourrait viser à réinstaller une hiérarchie, que son équipe à multi-leaders avait un peu diluée, chacun des cinq pouvant estimer être en situation de jouer sa carte. Nul doute que dans l’esprit des dirigeants de la formation émiratie, les circonstances de course pourraient amener à ce qu’il en soit ainsi, mais au départ, il faut une trame générale, un cadre, sous peine de laisser s’installer tensions et conflits d’intérêt. En réaffirmant la position de Pogacar, Matxin repose un cadre général. Et s’il l’a fait, c’est probablement qu’il a reçu des premiers signaux que l’équipe pourrait vite se retrouver engluée dans cette stratégie à plusieurs leaders potentiels.