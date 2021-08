Cyclisme

Cyclisme : Le terrible constat de Thibaut Pinot sur ses chances sur le Tour de France !

Publié le 17 août 2021 à 9h35 par T.M.

Annoncé comme l’une des grandes chances françaises de remporter le Tour de France ces dernières années, Thibaut Pinot estime maintenant que cela n’est plus le cas.

Sans ses pépins physiques, où en serait Thibaut Pinot ? Le coureur de la Groupama-FDJ pourrait bien avoir déjà un Tour de France à son compteur. En 2019, lors de la belle épopée de Julian Alaphilippe et de la victoire d’Egan Bernal, le Français faisait partie des plus forts. Mais c’était sans compter sur une blessure qui à annihiler toutes ses chances. Pour Pinot, la malédiction s’est ainsi poursuivie sur la Grande Boucle. Souvent annoncé comme un possible vainqueur du Tour, le coureur de 31 ans n’a jamais réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées et cela pourrait même ne jamais être le cas comme l’a expliqué le principal intéressé.

« Gagner un Tour de France, c'est assez compliqué »