Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce de Romain Bardet pour le Tour de France !

Publié le 22 mars 2021 à 12h35 par T.M.

A l’instar de Thibaut Pinot, Romain Bardet semblait parti pour faire l’impasse sur le Tour de France, privilégiant le Tour d’Italie. Mais rien n’est encore décidé pour le Français.

A 30 ans, Romain Bardet est déjà monté à deux reprises sur le podium du Tour de France. Alors que le nouveau coureur de DSM est l’une des meilleures chances françaises sur la Grande Boucle, le natif de Brioude pourrait toutefois ne pas être au rendez-vous pour cette édition 2021. En effet, dernièrement, il était annoncé que Bardet pourrait faire l’impasse pour le Tour de France afin de privilégier le Tour d’Italie, qui se tiendra du 8 au 30 mai.

« On fera un point à la fin du mois de mars »