Armstrong, Contador... Ça va encore être la guerre au Tour de France

C'est le 1er juillet, de Bilbao, que le Tour de France 2023 s'élancera. Vainqueur de l'édition 2022, Jonas Vingegaard tentera à nouveau de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Mais le Danois devra pour cela se battre avec son grand rival : Tadej Pogaçar. Entre les deux, la guerre s'annonce dantesque. D'ailleurs, de nombreux duels ont marqué l'histoire du Tour de France au fil des années.

Pour le Tour de France 2023, le vainqueur pourrait bien se trouver entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar. L'année dernière, le Danois de la Jumbo Visma avait pris le meilleur sur le Slovène, double vainqueur de la Grande Boucle. Mais dès l'arrivée aux Champs-Elysées, Pogaçar avait pris rendez-vous pour 2023. Nous y voilà désormais et concernant son duel avec Vingegaard, le leader de l'équipe UAE a notamment expliqué pour L'Equipe : « Vingegaard sera le personnage principal du prochain Tour, tous les yeux seront rivés sur lui ».

Contador contre Schleck

On attend donc ce duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar. Une guerre qui en rappelle forcément d'autres dans l'histoire du Tour de France. La plus récente remonte à quelques années avec le duel entre deux incroyables grimpeurs : Alberto Contador et Andy Schleck. Entre l'Espagnol et le Luxembourgeois, ça a donné lieu à d'incroyables images et une bataille sans merci. Lors du Tour de France 2009, c'est Contador qui s'impose devant Schlek avec un peu plus de 4 minutes d'avance au général. En 2010, la victoire est finalement revenue au Luxembourgeois suite au déclassement de l'Espagnol pour des histoires de dopage.

Armstrong contre Ulreich

Si on remonte un peu plus dans le temps, au début des années 2000, c'est la domination de Lance Armstrong. Vainqueur du Tour de France à 7 reprises, l'Américain, qui finira par être déchu de ses titres pour s'être dopé, écrase tout sur son passage. Jan Ulreich peut d'ailleurs en témoigner. L'Allemand, vainqueur de la Grande Boucle 1997, terminera 2ème derrière Armstrong à 3 reprises, en 2000, 2001 et 2003.

Fignon contre LeMond

Comment également ne pas parler du duel entre Laurent Fignon et Greg LeMond lors du Tour de France 1989. Cette édition restera d'ailleurs longtemps dans l'histoire du cyclisme et aujourd'hui encore, on pense encore souvent à ces 8 petites secondes qui ont fait perdre le Tour au Français. Au départ de la dernière étape, qui est un contre-la-montre sur les Champs-Elysée, Fignon compte alors 50 secondes d'avance sur l'Américain. Mais voilà que tout s'écroule sur la plus belle avenue du monde et pour seulement 8 seconde, c'est donc LeMond qui remporte le Tour de France 1989.

Hinault contre Zoetemelk

Fin des années 70, début 80, c'est un autre duel qui anime le Tour de France. On y retrouve alors le Français, Bernard Hinault, opposé au Néerlandais, Joop Zoetemelk. Et c'est en faveur du Blaireau que la balance penche. Quintuple vainqueur du Tour de France (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), Hinault ramènera le maillot jaune sur les Champs-Elysées à trois reprises devant Zoetemelk, abonné à la 2ème du classement général de la Grande Boucle, qu'il finira par remporter lors de l'édition 1980.

Anquetil contre Poulidor

L'histoire du Tour de France a également été marquée par la guerre entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, connu pour être l'éternel deuxième. Bien que talentueux, « Poupou », qui sera très apprécié des Français, n'aura jamais remporté la Grande Boucle. Et Jacques Anquetil en est l'une des principales raisons. Maillot jaune à 5 reprises, le Français a écoeuré Anquetil comme lors de l'édition 1964, remportée avec 55 secondes d'avance.