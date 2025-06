Alaphilippe, son rêve face à Marion Rousse !

C’est le 5 juillet prochain que le départ du Tour de France 2025 sera donné de Lille. Une édition lors de laquelle Julian Alaphilippe a de grandes ambitions. Mais s’il n’a plus les mêmes jambes qu’il y a quelques années, le coureur Tudor a toujours faim de victoires et du maillot jaune. D’ailleurs, Alaphilippe ne cache pas son objectif pour le début de la Grande Boucle, qu’il disputera sous les yeux de sa compagne, Marion Rousse, qui sera aux commentaires sur France Télévisions.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe prendra le départ du Tour de Suisse . Le double champion du monde a choisi cette course plutôt que le Dauphiné pour parfaire sa préparation en vue du Tour de France . A partir du 5 juillet, le Français sera avec la formation Tudor sur les routes de la Grande Boucle avec bien évidemment l’objectif d’aller chercher des victoires d’étape et pourquoi pas le maillot jaune. Alors que le grand rendez-vous approche, Alaphilippe est visiblement prêt à en découdre.

« Je pense au Tour avec beaucoup d’impatience »

« J'essaie de rester le plus tranquille possible. Ma préparation s'est bien passée, j'ai connu un bon stage, je suis content d'être sur le Tour de Suisse, j'aurais quelques jours à la maison pour profiter après. Je ne sais pas si on peut parler d'approche idéale avant le Tour mais c'est celle qui me correspond le mieux. Je pense au Tour avec beaucoup d'impatience. Ce sera une première pour l'équipe, il y aura beaucoup d'excitation et d'envie de bien faire », a expliqué Julian Alaphilippe pour L’Equipe en ce qui concerne son état actuel à quelques semaines du départ du Tour de France à Lille.