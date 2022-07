Cyclisme - Tour de France

Battu par Vingegaard, Pogacar prépare déjà sa vengeance

Publié le 23 juillet à 23h35 par Dan Marciano

Vainqueur des deux derniers Tour de France, Tadej Pogacar ne remportera pas une troisième Grande Boucle. Le Slovène n'est pas parvenu à refaire son retard sur Jonas Vingegaard après sa terrible défaillance lors de la montée du Col de Granon. Mais le maillot blanc a bien l'intention de revenir l'année prochaine, beaucoup plus fort.

La défaillance de Tadej Pogacar au Col de Granon lui aura donc couter la victoire. Le Slovène n'est jamais parvenu à refaire son retard sur Jonas Vingegaard, accompagné d'une équipe solide tout au long du parcours. A 25 ans, le Danois va monter sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Elysées ce dimanche. Tadej Pogacar sera également présent sur la boite, mais à la deuxième place. Après le contre-la-montre de ce samedi, Tadej Pogacar est revenu sur son Tour de France. Il a notamment reconnu la supériorité des Jumbo-Visma.





« Il n'y avait pas de faiblesse dans leur équipe »

« Il n'y avait pas de faiblesse dans leur équipe. Ils ont perdu deux coureurs (Kruijswijk et Roglic, blessés) et ça ne les a même pas trop affectés. Peut-être parce que nous n'étions que quatre de notre côté... Ils ont roulé à la perfection sur ce Tour, tous, ils ont montré leur force (...) J'ai fait beaucoup de petites erreurs, personnellement et collectivement, et il faut qu'on étudie ça à froid. Ce n'est rien d'anormal mais régler ça nous permettra de progresser. Mon erreur principale, elle a eu lieu lors de l'étape du Granon (où il a perdu 2'51'' sur Vingegaard). J'étais trop motivé et j'ai voulu courir après tout le monde, je l'ai payé cher » a confié Pogacar.

« Le Tour de cette année me donne encore plus faim »

Le coureur slovène a déjà la tête tournée vers la prochaine édition. Pogacar compte revenir plus fort la saison prochaine et prendre sa revanche sur Vingegaard. « Personnellement, ça reste un très bon Tour de France, j'ai tout donné et j'ai trouvé un adversaire meilleur que moi. Ça me motive pour être meilleur l'an prochain (...) Le Tour de cette année me donne encore plus faim, plus envie de gagner plus de courses. J'adore les challenges, et avec Jonas (Vingegaard) j'ai fait face à un grand défi. Il m'a battu, donc je suis très motivé pour les courses à venir, notamment le prochain Tour. Je veux progresser pour surmonter cet obstacle et remporter encore le Tour » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Bien sûr, il va vouloir revenir pour gagner, mais moi aussi »