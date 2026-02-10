Cyclisme : Vingegaard poursuit sa révolution face à Pogacar !

Alexandre Higounet

Il y a quelques semaines, Jonas Vingegaard avait avoué retrouver une nouvelle motivation, une nouvelle envie avec son changement d'approche du Tour de France, passant au préalable par le Giro. Un passage sans doute nécessaire pour briser la spirale mentale perdante face à Tadej Pogacar. Et visiblement, le leader danois a poursuivi sa logique de renouveau plus en avant...

En modifiant totalement son approche du Tour de France, avec un passage cette année par le Tour d'Italie avec l'objectif de le gagner également, Jonas Vingegaard a opéré un profond reboot mental, que ce soit au niveau de sa motivation ou pour briser le carcan de la défaite dans lequel il était enfermé face à Tadej Pogacar .

La révolution autour de Vingegaard ne s'arrête pas à son programme de courses avant le Tour de France Le leader danois avait ainsi déclaré à l'orée de la saison : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection. Pour autant, pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé. Je suppose qu'à force de répéter les mêmes choses chaque année, on finit par s'enfermer dans le même rôle et à faire la même chose d'année en année. Ce n'est pas que je manque de motivation, loin de là, mais c'est plutôt que parfois, on a besoin de nouveauté pour raviver sa motivation. C'est ce que nous faisons en ce moment et je sens que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis quelques années. En fait, j'ai ressenti cette énergie dès que j'ai repris l'entraînement. Même avant, car nous avions le programme, pas encore finalisé, mais le Giro et le Tour étaient déjà programmés entre fin octobre et début novembre. Nous savions déjà à ce moment-là que c'étaient les deux objectifs principaux. Ensuite, bien sûr, la question de la préparation est venue un peu plus tard. Mais dès lors, j'étais très motivé pour cette année ».