Cyclisme : Vingegaard poursuit sa révolution face à Pogacar !

Il y a quelques semaines, Jonas Vingegaard avait avoué retrouver une nouvelle motivation, une nouvelle envie avec son changement d'approche du Tour de France, passant au préalable par le Giro. Un passage sans doute nécessaire pour briser la spirale mentale perdante face à Tadej Pogacar. Et visiblement, le leader danois a poursuivi sa logique de renouveau plus en avant...
En modifiant totalement son approche du Tour de France, avec un passage cette année par le Tour d'Italie avec l'objectif de le gagner également, Jonas Vingegaard a opéré un profond reboot mental, que ce soit au niveau de sa motivation ou pour briser le carcan de la défaite dans lequel il était enfermé face à Tadej Pogacar .
La révolution autour de Vingegaard ne s'arrête pas à son programme de courses avant le Tour de France
Le leader danois avait ainsi déclaré à l'orée de la saison : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection. Pour autant, pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé. Je suppose qu'à force de répéter les mêmes choses chaque année, on finit par s'enfermer dans le même rôle et à faire la même chose d'année en année. Ce n'est pas que je manque de motivation, loin de là, mais c'est plutôt que parfois, on a besoin de nouveauté pour raviver sa motivation. C'est ce que nous faisons en ce moment et je sens que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis quelques années. En fait, j'ai ressenti cette énergie dès que j'ai repris l'entraînement. Même avant, car nous avions le programme, pas encore finalisé, mais le Giro et le Tour étaient déjà programmés entre fin octobre et début novembre. Nous savions déjà à ce moment-là que c'étaient les deux objectifs principaux. Ensuite, bien sûr, la question de la préparation est venue un peu plus tard. Mais dès lors, j'étais très motivé pour cette année ».
Vingegaard et la Visma-Lease A Bike veulent casser les codes de la défaite
Visiblement, Jonas Vingegaard n'en a pas fini avec sa révolution personnelle, ou a minima sa logique de changement. En effet, ces derniers jours, l'entraîneur du danois, Tim Heemskerk, qui suivait sa progression au sein de la Visma-Lease A Bike depuis ses débuts dans le groupe professionnel, a annoncé qu'il quittait l'équipe dans un communiqué relayé par cyclismactu.net : « J'ai remarqué ces derniers temps que j'avais du mal à maintenir ma créativité et ma passion, qui sont importantes dans mon métier d'entraîneur. C'était le moment d'être honnête avec moi-même et avec l'équipe. Je repense avec fierté à la progression de l'équipe, à ma propre évolution et à celle des coureurs, notamment Jonas, bien sûr ». Mathieu Heijboer, le directeur de la performance chez Visma-Lease A Bike, a commenté pour sa part : « Tim a joué un rôle majeur dans l'élaboration de notre philosophie d'entraînement et dans nos résultats sportifs. J'ai beaucoup discuté avec Tim ces derniers temps et je crois que c'est la meilleure issue. Je lui souhaite tout le meilleur dans la prochaine phase de carrière ». Que ce départ soit volontaire ou non, il traduit en tout cas que la logique de changement entourant le leader danois dépasse le cadre de son programme de courses, avec toujours le même objectif : casser les habitudes qui ont amené Vingegaard à perdre face à Pogacar.