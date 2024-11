Cyclisme : Van Aert prend une décision pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix

Alexandre Higounet

L’hiver dernier, Wout Van Aert avait profondément modifié sa stratégie en vue de ses deux grands objectifs, à savoir le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, optant pour une montée en forme plus lente afin d’arriver avec un maximum de fraîcheur au début du mois d’avril. A priori, tout porte à croire qu’il va renouveler cette option stratégique. Explication.

L’hiver dernier, Wout Van Aert, accompagné en cela par le staff de la Visma-Lease A Bike, avait décidé de modifier sa stratégie en vue des grandes classiques flandriennes, le Tour de Flandres et Paris-Roubaix, qu’il n’a pas encore remportées à ce jour, toujours dominé par plus fort que lui, à commencer par son grand rival Mathieu Van der Poel. Constatant qu’il arrivait souvent un peu en bout de course à l’heure H, Van Aert avait opté pour un programme plus allégé en début de saison, et surtout une campagne de cyclo-cross beaucoup moins dense et au cours de laquelle il ne plaçait aucune ambition.

Van Aert reste dans l’idée d’une montée en forme plus progressive

Si au final, le Belge n’a pas pu valider cette option stratégique l’an dernier, du fait de sa lourde chute à Gent-Wevelgem, il semblerait décidé à renouveler l’expérience en 2025. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de son choix de ne reprendre la compétition en cyclo-cross qu’à la fin du mois de décembre, comme Jan Boven, membre du staff de la Visma-Lease A Bike, l’a annoncé en fin de semaine dernière, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Wout part maintenant en Espagne pour deux semaines et demie pour s'entraîner. Après cela, nous verrons ensemble, mais il ne reprendra qu'après le stage d'entraînement de l'équipe Visma qui se termine le 19 décembre ».

Il reprend même dix jours plus tard que l’an dernier

L’an dernier, Van Aert avait repris le 9 décembre. Il recommence donc sa saison 10 jours plus tard, ce qui tend à confirmer que l’option d’une montée en forme très progressive a de nouveau été retenue par le staff de l’équipe hollandaise, même si Jan Boven a affirmé qu’il aurait pu reprendre le 9 décembre également : « Cette période était également une option pour cette année, mais il n'y a alors que les manches de Coupe du Monde de Dublin (1er décembre) et de Sardaigne (8 décembre). Ce sont de longs voyages pour une course de reprise ».