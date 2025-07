Alexandre Higounet

A l’occasion de la deuxième journée de repos, la tension est montée de plusieurs crans entre les équipes UAE Team Emirates et Visma-Lease A Bike. La faute à une déclaration provocatrice de Tadej Pogacar sur la tactique suivie par la formation hollandaise et sa fidélité à son leader Jonas Vingegaard. La réponse du clan Visma-Lease A Bike n’a pas tardé à arriver, et pas par l’intermédiaire de n’importe qui...

Dimanche, au soir de la quinzième étape entre Muret et Carcassonne remportée par son équipier Tim Wellens, Tadej Pogacar n’avait pas hésité à jeter un pavé dans la marre des Visma-Lease A Bike, en pointant l’attitude de Wout Van Aert, Victor Campenaerts et Matteo Jorgenson, qui s’étaient tous lancés à l’offensive au moment où leur leader Jonas Vingegaard se retrouvait relégué dans un deuxième groupe suite à une chute intervenue au coeur du peloton.

« Si j’étais à la place de Jonas, ne ne serais pas le plus heureux ce soir » Pogacar avait notamment déclaré, dans des propos relayés par le Het Laatste Nieuws : « Soudain, Wout (van Aert, ndlr) a accéléré, puis Victor (Campenaerts, ndlr) et Matteo (Jorgenson, ndlr). Je ne savais pas trop quoi penser. J'ai réduit l'écart sur Jorgenson pour qu'ils ne s'échappent pas tous. Cela a finalement un peu aidé Jonas. C'était une situation étrange ; Tim (Wellens, ndlr) et moi essayions de calmer le jeu pour qu'il puisse revenir. Si j'étais à la place de Jonas, je ne serais pas le plus heureux ce soir. Je pense toujours qu'il peut gagner le Tour ; il est deuxième au classement général et il a été en grande forme hier. Je comprends qu'ils veuillent gagner des étapes, mais ils pourraient aussi gagner le Tour. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais à sa place, je ne serais pas le plus heureux ».