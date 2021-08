Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot se prononce sur son état de forme !

Publié le 24 août 2021 à 15h35 par La rédaction

En jambes lors du Tour du Limousin, Thibaut Pinot veut confirmer lors du Tour Poitou-Charentes, cette fois-ci en obtenant des résultats.

De retour sur un vélo en compétition après sa blessure au dos, Thibaut Pinot s’est refait la cerise lors du Tour du Limousin. En étant à l’avant de la course lors de la plupart des étapes, le coureur français s'est rassuré. Il était davantage venu retrouver des sensations qu'avec la volonté de jouer le classement général. Le français va continuer de reprendre le rythme lors du Tour Poitou-Charentes où il va pouvoir se jauger sur un contre-la-montre, discipline qui n’est pas vraiment celle qu’il préfère. Sa formation de la Groupama-FDJ et lui voudront à tout prix marquer la course de leur empreinte.

« Je vais me tester sur le chrono, ce sera révélateur de mon état de forme »