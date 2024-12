Cyclisme : Pogacar livre malgré lui un indice sur sa stratégie pour Milan San Remo ?

Alexandre Higounet

A l’occasion de la conférence de presse de l’équipe UAE pour annoncer l'année 2025, Tadej Pogacar a confirmé que Milan San Remo serait son grand objectif du début de saison. Et au passage, il pourrait avoir lâché un petit indice sur la stratégie qu’il comptait adopter pour remporter la Primavera. Explication.

Tadej Pogacar ne s’en cache pas, il rêve de gagner les cinq monuments durant sa carrière, en marge bien sûr des trois Grands Tours qu'il vise de remporter un maximum de fois. Et s’il a déjà levé les bras sur le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, le champion slovène n’a pas encore gagné Milan San Remo et Paris-Roubaix.

« Je continuerai à faire cette course jusqu’à ce que je la gagne »

Et la Primavera occupe particulièrement son esprit, au point qu’il en fasse son objectif prioritaire au printemps. Pogacar apparaît en effet déterminé à remporter la classique italienne, la moins facile pour lui car la plus aléatoire, pas assez sélective pour que le plus fort y gagne à chaque fois, et où tout doit se jouer au millimètre dans les derniers kilomètres. Conscient de la difficulté de la tâche, le leader du Team UAE espère bien décrocher Milan San Remo au plus vite, lui qui a déclaré la semaine dernière à l’occasion de la remise du Vélo d’Or : « Je continuerai à faire cette course jusqu’à ce que je la gagne ».

Le fait qu’il évoque aussi la Cipressa n’est peut-être pas anodin

En début de semaine, à l’occasion de la conférence de presse du Team UAE pour lancer la saison, Pogacar a confirmé ses intentions, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je commence comme les années précédentes avec l'UAE Tour, puis probablement quelques classiques italiennes, car Milan-San Remo sera le premier gros objectif. Je me rapproche chaque année de la victoire ». Dans la foulée, toujours à l’évocation de Milan San Remo, le leader slovène a lâché une phrase pas si anodine, comme relevé par le site du Het Laatste Nieuws, : « J’aime aussi ses deux ascensions ». Deux ascensions, à savoir le Poggio… et la Cipressa, qui le précède de quelques kilomètres. Le fait que Pogacar, consciemment ou non, mette en avant la montée de la Cipressa laisse entendre qu’il pourrait bien l’utiliser dans sa stratégie de course. Réponse au mois de mars…