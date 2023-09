Cyclisme : Pogacar fait monter la pression avant la Lombardie !

Alexandre Higounet

Comme annoncé, le Tour de Lombardie sera un véritable combat au très haut niveau. Alors que Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont annoncé leur participation avec l’objectif unique de la victoire, Tadej Pogacar, qui vise lui un troisième succès consécutif, s’est arrangé pour faire monter la pression sur ses deux rivaux.

Le Tour de Lombardie, programmé pour le 7 octobre, s’annonce comme le dernier grand combat de la saison. En effet, trois ténors du peloton international vont s’affronter dans un combat titanesque. Thibaut Pinot, qui rêve d’un exploit pour la dernière course de sa carrière, lui qui a déjà gagné en Lombardie en 2018, s’ajoutera à la bagarre. Quant à Julian Alaphilippe, son nom figurait initialement parmi les partants, il n’y figure plus depuis que Remco Evenepoel a annoncé sa participation. Après rien n’est définitif.

Pogacar envoie des signaux sur sa grande forme

Quoiqu’il en soit, le combat s’annonce terrible sur les routes montagneuses autour du Lac de Côme et chaque ténor fourbit ses armes. Tadej Pogacar a d’ailleurs fait monter la pression d’un cran ces derniers jours, lui qui rêve de remporter l’épreuve une troisième fois d’affilée. En effet, comme rapporté par le site cyclingnews.com , le champion slovène a publié ces derniers entraînements sur Strava , avec notamment une sortie de 6 heures avec 3800 mètres de dénivelé positif, qu’il a titrée « sortie café », comme un petit clin d’œil provocateur. Quelques jours avant, le Slovène avait battu le record de la montée de la Madone, détenu par Richie Porte. Autant d’éléments qui démontrent qu’il se sent prêt pour la bataille de Lombardie.

Evenepoel va vouloir tout casser après sa déception au Tour d’Espagne

Autant dire que cela sera de nature à faire monter la pression sur ses principaux rivaux, Remco Evenepoel et Primoz Roglic, qui sortent tous les deux de la Vuelta. Roglic a annoncé sa participation au Tour d’Emilie en guise de préparation. Quant à Remco Evenepoel, il est certain qu’après le Tour d’Espagne, où il a connu un nouveau trou d’air en haute montagne loin d’être rassurant à l’aune de sa quête du Tour de France, il aura une forte envie de revanche et d’écraser ses rivaux. Définitivement, le Tour de Lombardie s’annonce comme un authentique chantier.