Cyclisme : Milan San Remo et Paris-Roubaix pour Pogacar ? Il n'y croit pas !

Alexandre Higounet

Depuis la fin de saison dernière, Tadej Pogacar n'a pas fait mystère que Milan San Remo et Paris-Roubaix constituaient ses deux objectifs prioritaires pour l'année 2026. Mais pour remporter les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, le champion slovène devra battre Mathieu Van der Poel. Et pour l'ancien coureur Jens Voigt, cela s'avère impossible.

Depuis la fin de l'année dernière, Tadej Pogacar a clairement émis le message qu'il souhaitait par-dessus tout remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, à savoir les deux monuments qui manquent encore à son palmarès. Le champion slovène est même allé jusqu'à dire que s'il devait choisir, il préférait remporter Paris-Roubaix en 2026 qu'un cinquième Tour de France.

Ce n'est pas un hasard si Pogacar fait le maximum pour gagner Milan San Remo et Paris-Roubaix au plus vite.... Si le Slovène place aussi haut dans ses priorités les victoires à Milan San Remo et Paris-Roubaix, c'est qu'il sait qu'il lui sera très difficile de lever les bras sur ces deux classiques et qu'il vaut donc mieux ne pas traîner pour s'y atteler à fond. Et si elles s'avèrent aussi dures à remporter pour Pogacar ce n'est pas uniquement parce que son profil colle moins à leurs exigences, c'est aussi parce qu'il doit y affronter Mathieu Van der Poel, le champion ultime sur ce type de course d'un jour.