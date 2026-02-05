Cyclisme : Milan San Remo et Paris-Roubaix pour Pogacar ? Il n'y croit pas !

Depuis la fin de saison dernière, Tadej Pogacar n'a pas fait mystère que Milan San Remo et Paris-Roubaix constituaient ses deux objectifs prioritaires pour l'année 2026. Mais pour remporter les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, le champion slovène devra battre Mathieu Van der Poel. Et pour l'ancien coureur Jens Voigt, cela s'avère impossible.
Depuis la fin de l'année dernière, Tadej Pogacar a clairement émis le message qu'il souhaitait par-dessus tout remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, à savoir les deux monuments qui manquent encore à son palmarès. Le champion slovène est même allé jusqu'à dire que s'il devait choisir, il préférait remporter Paris-Roubaix en 2026 qu'un cinquième Tour de France.
Ce n'est pas un hasard si Pogacar fait le maximum pour gagner Milan San Remo et Paris-Roubaix au plus vite....
Si le Slovène place aussi haut dans ses priorités les victoires à Milan San Remo et Paris-Roubaix, c'est qu'il sait qu'il lui sera très difficile de lever les bras sur ces deux classiques et qu'il vaut donc mieux ne pas traîner pour s'y atteler à fond. Et si elles s'avèrent aussi dures à remporter pour Pogacar ce n'est pas uniquement parce que son profil colle moins à leurs exigences, c'est aussi parce qu'il doit y affronter Mathieu Van der Poel, le champion ultime sur ce type de course d'un jour.
« Tant que Mathieu van der Poel est en forme, il est quasiment impossible pour Tadej de remporter Paris-Roubaix ou Milan-San Remo »
Interrogé sur le sujet à l'occasion du Podcast Domestique Hotseat, l'ancien coureur Jens Voigt a d'ailleurs estimé que le champion slovène ne parviendra pas à battre Van der Poel, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « À mon avis, tant que Mathieu van der Poel est actif, en forme et qu'il court, il est quasiment impossible pour Tadej de remporter Paris-Roubaix ou Milan-San Remo. Ces courses correspondent bien mieux à Mathieu van der Poel. Et à l'inverse, tant que Tadej Pogacar court et garde l'envie de gagner, il est quasiment impossible pour Mathieu van der Poel de remporter les deux Monuments qui lui manquent, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, car ils sont trop vallonnés. J'adore le duel entre ces deux coureurs dans la quête de la victoire et des cinq Monuments, année après année. Ils se donnent à fond et nous offrent un spectacle exceptionnel ».