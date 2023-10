Cyclisme - Mercato : Une destination toute trouvée pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’après plusieurs semaines de doute sur son avenir suite à la tentative de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, il est désormais acté que Julian Alaphilippe restera au sein de l’équipe belge l’an prochain, où il honorera sa dernière année de contrat, une destination apparaît toute trouvée pour la suite. Explication.

Avec l’arrêt du projet de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal-Quickstep, ou plutôt d’absorption de la seconde par la première afin de récupérer le sponsor Soudal, Julian Alaphilippe a vu son avenir se clarifier. Alors que la probabilité était très forte qu’il se retrouve sur le marché si cette fusion venait à se concrétiser sachant que la Jumbo ne l’aurait pas retenu parmi les six coureurs de l’équipe belge qu’elle avait programmés d’emmener dans l’opération, le champion français restera au final au sein de la Soudal-Quickstep, où il va honorer sa dernière année de contrat.

Plusieurs tentatives cette saison…

Pour autant, une destination apparaît désormais comme une évidence pour le double champion du monde à la fin de la saison prochaine, à savoir le Team Total Energies. En effet, le PDG de Total Energies Patrick Pouyanné n’a pas caché qu’il aimerait bien faire signer le Français au sein de la formation de Jean-René Bernaudeau. JRB est d’ailleurs passé une première fois à l’action dans le courant de la saison, alors qu’Alaphilippe était sous le feu de la critique du boss de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, qui pointait alors son manque de résultats en rapport de son salaire. Le champion français avait alors poliment décliné les approches du manager de Total Energies, indiquant qu’il comptait honorer sa dernière année de contrat avec l’équipe belge.

Match retour à la fin 2024…

Ces dernières semaines, avec ce projet de fusion et la perspective qu’Alaphilippe se retrouve au final sur le marché, Patrick Pouyanné et Jean-René Bernaudeau avaient pris la parole publiquement pour faire savoir au Français qu’ils étaient toujours disposés à l’accueillir si effectivement il se retrouvait sans contrat. Tous ces mouvements confirment donc la motivation de Total Energies à faire signer Julian Alaphilippe. Il y a donc fort à parier qu’à la fin 2024, lorsque l’ancien vainqueur de Milan San Remo et de la Flèche Wallonne sera libre, l’équipe vendéenne revienne très sérieusement à la charge, surtout si le Français démontre au cours de la saison qu’il a encore le haut niveau dans les jambes.