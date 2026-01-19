Cyclisme : Le secret de Pogacar enfin révélé ?

Alexandre Higounet

Cela fait plusieurs années que Tadej Pogacar domine le cyclisme mondial, et particulièrement depuis deux ans, le Slovène remportant la majorité des courses dont il prend le départ. Comme l'a souligné son entraîneur Javier Sola, il le doit notamment à des capacités physiologiques extraordinaires, mais aussi à une faculté de récupération hors du commun, qui lui permet d'une part de multiplier les objectifs dans une saison, d'autre part d'accepter des charges de travail intenses à l'entraînement.

« Nous avons trouvé la solution avec le contrôle de la motricité » Mais il pourrait y avoir aussi une autre raison à cela. Elle a été détaillée ces derniers jours Michel De Gallo, physiothérapeute au sein de la formation UAE Team Emirates, en réponse à des questions du site Bici.pro, comme relayé par cyclinguptodate.com. Selon De Gallo, la gestion de la motricité du coureur, dont le cerveau a naturellement tendance à ne pas suffisamment solliciter la jambe faible dans le pédalage, entraînant une perte d'efficacité, a constitué un axe de progression non négligeable pour Pogacar : « Nous avons trouvé la solution avec le contrôle de la motricité. Grâce aux tests que nous menons avant le début de chaque saison, nous avons constaté que beaucoup de coureurs ont une différence de puissance d'une jambe à l'autre. Au bout du compte, on a vu que c'était un problème de sollicitation : d'un côté, l'athlète parvient à solliciter 100% de ses fibres musculaires, alors que de l'autre, il en sollicite moins ».