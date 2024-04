Cyclisme : Le scénario catastrophe se confirme pour Van Aert

Arnaud De Kanel

Victime d'une lourde chute sur A Travers la Flandre il y a deux semaines, Wout Van Aert a dû renoncer au Tour des Flandres ainsi qu'à Paris-Roubaix, deux de ses principaux objectifs de la saison. Le Belge avait ensuite prévu de participer au Giro, son objectif numéro 1 en 2024. Mais le scénario catastrophe semble se confirmer puisque Merijn Zeeman, le directeur technique de la Visma-Lease a bike, craint que son coureur soit contraint de déclarer forfait.

C'est un véritable coup d'arrêt pour Wout Van Aert. Peu en réussite depuis le début de la saison, le Belge avait pour objectif d'ajouter un deuxième Monument à son palmarès avant de participer au Giro. Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix figuraient tout en haut de sa liste mais une chute sur A Travers la Flandre est venue contrarier ses plans. Victime d'une fracture de la clavicule, de plusieurs fractures aux côtes et d'une contusion à un poumon, le coureur de la Visma-Lease a bike n'était logiquement pas au départ des deux Monuments et il se pourrait bien qu'il soit également trop juste pour le Giro...

«Le timing est très court»

Quelques heures après l'opération de Wout Van Aert, son équipe avait donné de ses nouvelles à travers un communiqué, précisant que sa présence sur le Giro était « incertaine . » Ce lundi, Merijn Zeeman a confirmé les doutes. « Le timing est très court. On devrait être fixé cette semaine sur ce qui sera possible ou pas pour Wout. Une chose est certaine, s’il est au départ du Giro c’est qu’il est à 100%. On n’envoie pas un coureur de sa trempe juste pour participer », a confié le directeur technique de la Visma-Lease a bike auprès du Het Nieuwsblad .

Le Tour pour oublier le Giro ?