Cyclisme : Le message fort de Thibaut Pinot face aux critiques !

Publié le 13 février 2020 à 10h35 par T.M.

Annoncé comme l’une des plus grandes chances françaises de remporter un Grand Tour, Thiabut Pinot déclare souvent forfait avant l’arrivée. De quoi lui valoir certaines critiques auxquelles le Français a voulu répondre.

L’été dernier, toute la France était derrière Thibaut Pinot. Sur les routes du Tour de France, le leader de la Groupama-FDJ a impressionné et il pouvait croire à la victoire finale sur les Champs-Elysées. Finalement, c’est en larmes que le public français a quitté Pinot. Touché à la cuisse, le Français a dû déclare forfait à quelques jours de l’arrivée chez les Champs-Elysées. De quoi lui rappeler certains mauvais souvenirs puisqu’il a régulièrement dû quitter les Grands Tours auxquels il participait avant la fin. Un point noir qui a également fait apparaître plusieurs critiques…

« J’ai sans doute un corps qui est plus fragile que d’autres coureurs »