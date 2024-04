Cyclisme : L’aveu incroyable de Mathieu Van der Poel

Alexandre Higounet

Troisième à l’arrivée à Liège malgré une course difficile, au cours de laquelle il a été retardé par une chute collective, Mathieu Van der Poel ne pouvait qu’être satisfait du résultat final. Mais le champion du monde hollandais n’a pas tourné autour du pot quant à ses chances de remporter un jour la Doyenne.

Mathieu Van der Poel, qui n’a pas caché qu’il espérait un jour être en mesure de lever les bras sur Liège-Bastogne-Liège afin de compléter sa collection de monuments, une course qui colle beaucoup moins à son profil de non-grimpeur, n’a pas été en mesure de réellement lutter cette année, terminant malgré tout à une excellente troisième place sans avoir pu inquiéter Tadej Pogacar, totalement hors de portée lorsqu’il a décidé de partir dans la côte de la Redoute.

Cyclisme : Ça bouge pour le transfert d’Alaphilippe ! https://t.co/EvGJIJfSDh pic.twitter.com/jVMEu13Ji8 — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Il n’a même pas pu espérer suivre Pogacar dans la Redoute

Après la course, le champion du monde hollandais n’a pas nié qu’il ne pouvait pas vraiment viser mieux, dans des propos rapportés par le quotidien L'Equipe : « Je ne croyais pas du tout à une place sur le podium. Même à cinq kilomètres de l’arrivée, je n’imaginais pas que c’était encore possible. Je pense que je ne pouvais pas rêver de mieux, personne ne dira le contraire, c’était vraiment le meilleur résultat possible pour moi aujourd’hui. Je pense que ma saison de classique a été plus que réussie, et finir troisième ici est une grande satisfaction ».

« Si Pogacar est dans une bonne journée, je ne pourrai jamais le suivre »