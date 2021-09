Cyclisme

Cyclisme : Guillaume Martin inquiet pour la fin de la Vuelta !

Publié le 2 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

À 3 jours de l’arrivée à Saint Jacques de Compostelle, Guillaume Martin est encore dans le top 10 du classement général de la Vuelta mais redoute d’y en sortir.

Diminué depuis sa chute survenue lors de la 16ème étape, Guillaume Martin s’accroche pour sauver les meubles et garder sa place dans le top 10 du classement général de la Vuelta. 5ème de ce classement au départ de la 18ème étape, le leader de la Cofidis a limité les dégâts pour rester 9ème de ce Tour d’Espagne. Mais le coureur français ne se fait pas trop d’illusions quant à la fin de la course.

« C'était vraiment une journée difficile »